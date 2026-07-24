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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang, FBI Direktörü Patel ile bir araya geldi

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Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ile görüşmesinde, kolluk kuvvetleri alanında karşılıklı görüş alışverişini ve işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme konusunda anlaştı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ile görüşmesinde, kolluk kuvvetleri alanında karşılıklı görüş alışverişini ve işbirliğini derinleştirmeyi sürdürme konusunda anlaştı.

Xinhua ajansının haberine göre, Pekin'e resmi ziyarette bulunan Patel, Vang ile görüştü.

Görüşmede Vang, iki devlet başkanının vardığı ortak anlayışların uygulanması ve karşılıklı saygı temelinde daha yapıcı bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Bakan Vang, tarafların uyuşturucu kontrolü, telefon üzerinden ve çevrim içi dolandırıcılık, kara para aklama ve firari takibi gibi alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Her iki taraf da kolluk kuvvetleri alanında karşılıklı görüş alışverişini ve işbirliğini derinleştirmeye devam etme konusunda anlaştı.

Kaynak: AA
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