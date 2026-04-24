Çin Kamu Güvenliği Bakanı, İngiltere Ulusal Suç Ajansı Genel Direktörü ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Ulusal Suç Ajansı Genel Direktörü Graeme Biggar ile bir araya geldi.

Wang perşembe günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında, ekonomik ve mali suçlar, telekomünikasyon dolandırıcılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve yasadışı göçle mücadele ve uyuşturucu kontrolü gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere İngiltere ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, iki tarafın, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) gibi çok taraflı platformlar çerçevesinde eylem koordinasyonunu artırması, kolluk kapasitesi inşasına yönelik işbirliğini ve deneyim paylaşımını güçlendirmesi, ikili kolluk işbirliğinin derinlemesine gelişimini sürekli ilerletmesi ve her iki halkın refahını ortaklaşa koruması gerektiğini vurguladı.

Biggar ise Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye ve ikili kolluk işbirliği seviyesini birlikte daha üst seviyelere taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
