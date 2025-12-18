Çin'in Özel Temsilcisi, Kamboçya ile Tayland Arasında Barış İçin Mekik Diplomasisi Yürütecek

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Özel Temsilcisi, Kamboçya ile Tayland arasında barışın bir an önce yeniden tesisi için iki taraf arasında köprü işlevi görmek üzere perşembe günü iki ülke arasında bir kez daha mekik diplomasisi yürütmek üzere ziyaretlerde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Kamboçya ve Tayland'ın yakın komşusu ve dostu olan Çin'in, iki ülke arasında devam eden sınır çatışmasını yakından takip ettiği ve barışı teşvik etmek üzere iki taraf arasında mekik diplomasisi yürüttüğü belirtildi.

Sözcü, "Çin, kendi yöntemleriyle iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için aktif olarak çalışıyor" dedi.