Çin, Jiuquan'dan fırlattığı yeni uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdi

Çin, Jiuquan'dan fırlattığı yeni uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, kuzeybatıdaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de yeni bir uydu fırlattı. Uydu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilirken fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 677. görevi oldu.
JİUQUAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 677. görevi oldu.
Kaynak: Xinhua