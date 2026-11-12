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Çin, Jiuquan'dan fırlattığı yeni uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdi

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Çin, Jiuquan'dan fırlattığı yeni uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdi
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Çin, kuzeybatıdaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de yeni bir uydu fırlattı. Uydu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilirken fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 677. görevi oldu.

JİUQUAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 677. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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