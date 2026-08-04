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Çin, jeolojik afetler karşısında iklim direncini artırmak amacıyla beş yıllık eylem planı açıkladı

Çin, jeolojik afetler karşısında iklim direncini artırmak amacıyla beş yıllık eylem planı açıkladı
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BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 döneminde ülke genelinde jeolojik afetlerin önlenmesi çalışmalarını güçlendirmek amacıyla beş yıllık eylem planı açıkladı.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 döneminde ülke genelinde jeolojik afetlerin önlenmesi çalışmalarını güçlendirmek amacıyla beş yıllık eylem planı açıkladı. Plan, iklim direncinin güçlendirilmesine ve yerel düzeyde afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından salı günü yayımlanan plan, 50.000 ailenin yüksek riskli bölgelerden taşınması, jeolojik afetlerin sık görüldüğü 4.200'den fazla noktada mühendislik projelerinin yürütülmesi ve 6.100'den fazla noktanın güvenlik tehlikelerinden arındırılması gibi önlemleri içeriyor.

Planda, iklim değişikliği karşısında risklerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yanı sıra izleme ve erken uyarı sistemlerinin artırılması öngörülüyor. Ayrıca aşırı yağışlar, hızlı hava değişimleri ile ani kuraklık-sel döngülerinde ani değişikliklerin tetiklediği afet mekanizmalarının incelenmesinin önemi vurgulanıyor.

Çin, söz konusu dönemde büyük veri ve büyük yapay zeka modelleri gibi yükselen teknolojilerden yararlanarak, entegre bir ulusal jeolojik afet bilgi platformu kurmayı ve ulusal sistemler ile eyalet sistemleri arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi planlıyor.

Çin, karmaşık arazi yapısı, çeşitlilik gösteren jeolojik koşulları ve aktif tektonik hareketler yaşanması ve aşırı hava olaylarının giderek daha sık görülmesi nedeniyle jeolojik afetlere karşı son derece savunmasız durumda.

Bakanlığa göre, 2025 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde tespit edilen yaklaşık 280.000 jeolojik tehlike bölgesi, 11 milyondan fazla insana karşı tehdit oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua
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