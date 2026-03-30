Çin, Japon siyasetçiye Tayvan nedeniyle yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçlerle suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Furuya Keiji'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Furuya'nın Çin'in karşı çıkmasına rağmen Tayvan'a "provokatif" amaçlı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiği, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerle suç ortaklığı yaparak "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası uyarınca uygulanacak yaptırım kapsamında Furuya'nın Çin'deki tüm taşınmazlarına ve diğer varlıklarına el konulacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Çinli şahısların ve kuruluşların Furuya ile herhangi alışveriş, işbirliği ve diğer etkinliklerde yer almasının yasaklanacağı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca Furuya'nın Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'ne girişinin yasaklanacağı belirtildi.

Çin, daha önce Tayvan'la bağlantılı faaliyetleri nedeniyle Eylül 2025'te Japon parlamentosu Diet'in üst kanadı Danışmanlar Meclisi üyesi Hei Seki, Aralık 2025'te ise eski Japonya Genelkurmay Başkanı Ivasaki Şigeru'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilime denk geldi

Yaptırım kararı, Çin ile Japonya arasında, Japon Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.