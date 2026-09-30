Çin, Japonya Savunma Bakanı'nın nükleer tabu sözlerine NPT vurgusuyla tepki gösterdi

Çin, Japonya'nın son yıllarda, İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasasındaki, nükleer silah sahibi olmama, üretmeme ve topraklarına konuşlandırılmasına izin vermeme ilkelerinden oluşan "üç nükleersizlik ilkesini" sorgulamaya yönelik önerilerden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun ülkenin güvenlik stratejisini gözden geçirme sürecinde nükleer silahlar ve nükleer yakıtlı denizaltılara sahip olma konusunun "tabu olmadan" tartışılması gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Japonya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülke olduğunu belirten Guo, bu nedenle Japonya'nın nükleer silah almama, üretmeme, edinmeme ve transfer etmeme yükümlülüğü altında olduğuna işaret ederek, "Nükleer silahlara sahip olma, Japonya'nın dilediği gibi tartışabileceği bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Guo, Japonya'nın savunma sisteminin başındaki ismin "nükleer tabu olmasın" demesinin hem NPT'ye hem de savaş sonrası düzene yönelik bir provokasyon olduğunu, bunun ülkedeki sağ kanat güçlerin "genişletilmiş caydırıcılık" adı altında nükleer silahlara sahip olabilmek için "üç nükleersizlik ilkesini" revize etme girişimlerini bir kez daha açığa vurduğunu savundu.

Bu yılın, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılı olduğunu hatırlatan Guo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih, Japon militarizminin Asya ve dünya halklarına yaşattığı felaketleri unutmadı, unutmayacak. Japon sağ kanat güçleri savaş sonrası uluslararası düzene ve nükleer silahların yayılması rejimine meydan okumayı ve yanlış yolda ilerlemeyi sürdürdükçe, uluslararası toplum Japonya'ya üç nükleersizlik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalma, NPT'ye bağlı yükümlülüklerini yerine getirme, yeniden askerileşmekten ve nükleer girişimden vazgeçme çağrısında bulunmalı."

Kaynak: AA