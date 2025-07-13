Çin, Japonya'nın Uçuş İddialarına Tepki Gösterdi

Çin, Japonya'nın, Pekin'e ait uçakların Doğu Çin Denizi'nde gözlem uçuşu yapan Japon uçaklarına "alışılmadık derecede yakın uçuş" yaptığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Xinhua haber ajansına göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tokyo yönetiminin istihbarat toplama uçağının, Doğu Çin Denizi üzerinde "Pekin yönetiminin hava savunma teşhis bölgesine yakın menzilde gözlem yaptığını" belirtti.

Bunun üzerine Japonya'ya ait uçakların, "hukuka uygun şekilde tespit ile takip edildiğini ve incelendiğini" aktaran Jiang, "Yanıtımız tamamen meşru ve makuldü, profesyonel ve standart bir şekilde yürütüldü." ifadesini kullandı.

Jiang, Japonya'nın yakın menzilde keşif uçuşlarının iki ülke arasında deniz ve hava güvenliği açısından risk teşkil ettiğini savunarak, Tokyo yönetimine, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimi için işbirliği yapma çağrısında bulundu.

"Yakın uçuş" gerilimi

Japonya Dışişleri Bakanlığından 10 Temmuz'da yapılan açıklamada, Çin uçaklarının, Doğu Çin Denizi'nde gözlem uçuşu yapan Japon uçaklarına "alışılmadık derecede yakın uçuş" yaptığı kaydedilmişti.

Öte yandan, Japonya Savunma Bakanlığı, 11 Haziran'da Japon donanmasına ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiğini duyurmuştu. Pekin yönetimi ise bu olaydan Japonya'yı sorumlu tutmuştu.