Çin, Japonya'nın Typhon Füze Sistemini Kınıyor

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'da konuşlandırılan Typhon füze sisteminin, bölgesel stratejik güvenliğe büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ABD ve Japonya'ya mümkün olan en kısa sürede söz konusu füze sistemini geri çekme çağrısı yaptı.

Lin, salı günkü basın toplantısında Çin'in büyük endişelerini gözardı eden ABD ve Japonya'nın, ortak tatbikat ve eğitim kisvesi altında söz konusu orta menzilli füze sistemini ısrarlı şekilde konuşlandırdıklarını söyledi.

Lin, "Çin, bu durumu şiddetle kınayıp kararlılıkla reddetmektedir" dedi.

Lin, füze sisteminin ABD tarafından bir Asya ülkesine konuşlandırılmasının, diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini, bölgede silahlanma yarışı ve askeri cepheleşme risklerini artırdığını ve bölgesel stratejik güvenliğe yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Lin, ABD ve Japonya'nın diğer ülkelerin güvenlik endişelerine samimi şekilde saygı göstermesi, bölge ülkelerinin talepleriyle yüzleşmesi ve yanlış uygulamalarını düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü, askeri saldırganlık tarihi dikkate alındığında Japonya'nın askeri ve güvenlikle ilgili hamlelerine Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun büyük bir teyakkuzla yaklaştığını kaydetti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferinin 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Lin, Japonya'ya saldırganlık tarihi üzerine derinlemesine düşünme çağrısı yaptı.

Sözcü, Japonya'nın askeri alandaki ve güvenlik alanındaki söz ve eylemleri konusunda dikkatli olması, kötücül eylemlere yardımcı olmaktan kaçınması ve Asyalı komşularının güvenini kıracak ya da bölgesel barış ve istikrarı zedeleyebilecek herhangi bir girişimden uzak durması gerektiğini söyledi.