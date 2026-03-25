Çin: Japonya'ya Ders Kitaplarındaki Çarpıtılmış İfadeler Nedeniyle Protestomuzu İlettik

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'da 2027 yılında lise öğrencilerinin kullanacağı ders kitaplarında tarihe ilişkin çarpıtılmış söylemlerin bulunması nedeniyle Japon tarafına güçlü protestolarını ilettiklerini söyledi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 24 Mart tarihinde 2027 yılından itibaren kullanılacak lise ders kitaplarını gözden geçirdiği ve bu çerçevede bazı kitaplarda hem cinsel kölelik ve zorla çalıştırılma konularında herhangi bir zorlama yapılmadığı, hem de Diaoyu Dao'nun "Japonya'nın öz toprağı" olduğu yönünde ifadeler yer aldığı bildirilmişti.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, "Tarihi gerçekleri örtmek, Japonya'nın savaş suçlarını önemsizmiş gibi göstermek ve ders kitaplarını gözden geçirirken kelime oyunlarına başvurarak sorumluluktan kaçınmaya çalışmak, Japonya'nın, saldırganlık tarihini inkar edip çarpıtmak üzere başvurduğu taktiktir" dedi.

Japonya'nın hamlesini son derece esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini belirten Lin, Japon tarafına güçlü protestolarını ilettiklerini ifade etti.

"Japon tarafına tarihle yüzleşme, militarizmden net şekilde uzaklaşma ve Japonya'daki genç neslin gerçek tarihi öğrenmesine izin verme yönünde ciddi bir çağrıda bulunuyoruz" diyen Lin, Japonya'nın tarihi konuları sorumlu bir tutumla uygun şekilde ele alması ve Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini daha fazla kaybetmekten kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.

