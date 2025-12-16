Çin, Japonya Eski Genelkurmay Başkanı İvasaki'ye Yönelik Karşı Önlemler Açıkladı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı İvasaki Şigeru'nun, Taiwan yetkililerinin sözde "siyasi danışmanı" görevini üstlenmesine karşı çıktıklarını söyledi. Japon tarafına bu konuda birden fazla protesto iletildiğini kaydeden Guo, İvasaki'ye yönelik karşı önlemler aldıklarını belirtti.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle gizli işbirliği yaparak ve provokasyonlarda bulunan İvasaki'nin yanlış yolda ilerlediğini ifade etti.

Guo, İvasaki'nin yaptıklarının, tek Çin ilkesinin ve Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belgenin ruhunun ciddi bir ihlali, Çin'in içişlerine bariz bir müdahale ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir ihlal anlamına geldiğini kaydetti.

Guo, İvasaki'nin söz konusu kabul edilemez eylemleri karşısında Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca Dışişleri Bakanlığı kararnamesinde "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle gizli işbirliği ve provokatif faaliyetleri nedeniyle İvasaki Şigeru'ya yönelik karşı önlemler duyurduklarını belirtti.