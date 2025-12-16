Haberler

Çin, Japonya Eski Genelkurmay Başkanı İvasaki'ye Yönelik Karşı Önlemler Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı İvasaki Şigeru'nun Taiwan yetkilileriyle işbirliğini eleştirerek, karşı önlemler alındığını duyurdu. Taiwan'ın bağımsızlığını destekleyen her türlü faaliyete karşı çıkacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı İvasaki Şigeru'nun, Taiwan yetkililerinin sözde "siyasi danışmanı" görevini üstlenmesine karşı çıktıklarını söyledi. Japon tarafına bu konuda birden fazla protesto iletildiğini kaydeden Guo, İvasaki'ye yönelik karşı önlemler aldıklarını belirtti.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle gizli işbirliği yaparak ve provokasyonlarda bulunan İvasaki'nin yanlış yolda ilerlediğini ifade etti.

Guo, İvasaki'nin yaptıklarının, tek Çin ilkesinin ve Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belgenin ruhunun ciddi bir ihlali, Çin'in içişlerine bariz bir müdahale ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi bir ihlal anlamına geldiğini kaydetti.

Guo, İvasaki'nin söz konusu kabul edilemez eylemleri karşısında Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca Dışişleri Bakanlığı kararnamesinde "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlerle gizli işbirliği ve provokatif faaliyetleri nedeniyle İvasaki Şigeru'ya yönelik karşı önlemler duyurduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
title