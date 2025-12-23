Çin: Uluslararası Toplum, Japonya'nın Nükleer Silahlara Sahip Olmasına İlişkin Açıklamalara Karşı Çıkmalı

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya Başbakanı'nın ofisinden üst düzey bir yetkilinin, açık şekilde Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söylemesi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, uluslararası topluma bu tür açıklamalara karşı yüksek alarm durumunda olma ve bu tür ifadelere kararlılıkla karşı çıkma çağrısında bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzene ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine yönelik açık bir meydan okuma ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara ciddi bir tehdit teşkil eden söz konusu ifadelerin aynı zamanda Japonya'nın "barışçıl kalkınma" taahhüdünden keskin bir geri dönüş anlamına da geldiğini kaydederek, bu düşüncelerin "kişisel görüş" olduğunu söylemenin hiç de inandırıcı olmadığını vurguladı.

Lin, üst düzey bir yetkilinin yaptığı son açıklamaların, Japonya'daki sağcı güçlerin, Japonya'yı nasıl "yeniden militarize etmeye" ve "yeniden silahlandırmaya" çalıştıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Lin, "Japonya sınırları daha fazla zorlar ve uluslararası adalete meydan okumaya ve uluslararası toplumun kırmızı çizgilerini aşmaya çalışırsa, Çin'in buna yanıtı güçlü bir 'hayır' olacaktır" dedi.

Lin, Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Japonya'nın Teslim Belgesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca hukuki etkiye sahip belgelerin, Japonya'nın tamamen silahsızlandırılması ve savaş için yeniden silahlanmasını sağlayabilecek sektörlere sahip olmaması gerektiğini açık şekilde hükme bağladığını söyledi.

Lin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na nükleer silaha sahip olmayan devlet olarak taraf olan Japonya'nın, "nükleer silah almama, imal etmeme, edinmeme ve nakletmeme" yönündeki hükümlere tam olarak riayet etmesi gerektiğini de ifade etti.

Lin, "Bunlar, Japonya'nın yerine getirmesi ve siyasi çıkarlara yönelik bir pazarlık kozu olarak kullanmaması gereken ve uluslararası hukuk uyarınca tartışmaya açık olmayan yükümlülüklerdir" dedi.

Japon militaristlerin, bir saldırı savaşını yürütüp insanlık dışı vahşetler işleyerek insanlık tarihindeki en karanlık sayfayı yazdığını belirten Lin, "2. Dünya Savaşı'nda aldığı yenilgiye karşın Japonya, ülkedeki militarizm belasını tamamen ortadan kaldırmayı asla başaramamıştır. Japonya içindeki bazı güçler, Japonya'nın saldırganlık tarihi üzerine düşünmedikleri gibi, savaş sonrasında uluslararası düzeyde gerçekleştirilen düzenlemeden de hiç memnun olmamışlardır" ifadelerini kullandı.

Lin, "Japonya'daki sağcı güçlerin, güçlü saldırı silahları geliştirmesine ve hatta nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmesi halinde bu tüm dünyaya yeniden felaket getirecektir" uyarısında bulundu.