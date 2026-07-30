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Çin: Japonya'nın nükleer emelleri, asla aşılmaması gereken kırmızı çizgidir

Çin: Japonya'nın nükleer emelleri, asla aşılmaması gereken kırmızı çizgidir
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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın nükleer silahlanma yönündeki eğilimlerine karşı sert uyarıda bulunarak, bunun "asla aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın nükleer silahlanma yönündeki eğilimlerine karşı sert uyarıda bulunarak, bunun "asla aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

Salı günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı'nın son açıklamalarını "son derece kışkırtıcı ve tehlikeli" diye nitelendiren Jiang, bu ifadelerin, Japonya'nın hile ve yalanlarını uluslararası topluma bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Jiang, "Japonya'nın, bu açıklamaları kamuoyunun hoşgörüsünü sınamak ve uluslararası adaletin en alt sınırlarına meydan okuyan kötü niyetli girişimlerinin önünü açmak için kullanıp kullanmadığı merak konusu" dedi.

Japonya Savunma Bakanı, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ülkenin uzun süredir bağlı kaldığı nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkesinin revize edilmesi de dahil olmak üzere, nükleer silahlarla ilgili politikaların tabu olmaktan çıkarılıp tartışmaya açılması gerektiğini birçok kez dile getirmişti.

Jiang, uluslararası alanda Japonya'nın, nükleer silah sahibi olmasa da her an nükleer silah geliştirme imkanına sahip ülkelerden biri olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Jiang, yaklaşık 44,4 metrik ton ayrıştırılmış plütonyum stokuna sahip olan Japonya'nın, nükleer silahlar konusunda hızlı atılım yapma kapasitesini uzun süredir koruduğunu vurguladı.

Jiang, Japonya'nın nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkesini çiğneme girişiminin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nda hükme bağlandığı üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini ciddi şekilde zayıflattığını ve 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarına ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"Japonya'nın nükleer silahlanma yönündeki emelleri asla aşılmaması gereken bir kırmızı çizgidir. Pandora'nın kutusu açılırsa, bu felaketle sonuçlanır" diyen Jiang, uluslararası topluma ve Japon halkına son derece teyakkuzda olmayı sürdürme ve bu eğilimi kararlılıkla kontrol altında tutma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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