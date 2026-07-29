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Çin, Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

Çin, Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Kumamoto eyaletini vuran depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediklerini söyledi.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın Kumamoto eyaletini vuran depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediklerini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın bildirdiğine göre, salı günü yerel saatle 16.27'de Kumamoto eyaletinde yaklaşık 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kaynak: Xinhua
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