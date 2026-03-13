Haberler

Çin, İran'daki Okul Saldırısını Kınadı ve İnsani Yardım Desteği Açıkladı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'daki ilkokula düzenlenen saldırıda ölen öğrenciler için derin üzüntü duyduğunu belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Ayrıca, Çin Kızılhaç Derneği'nin İran'a 200.000 ABD doları tutarında acil insani yardım sağlayacağını duyurdu.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, kısa süre önce İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler için derin üzüntülerini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerini iletti.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Çin Kızılhaç Derneği'nin İran Kızılay Derneği'ne 200.000 ABD doları tutarında acil insani yardım sağlama kararı aldığını söyledi.

Guo, Çin'in sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik ayrım gözetmeyen tüm saldırıları kınadığını vurguladı.

Okulları hedef almanın ve çocuklara zarar vermenin uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve insanlığın ahlaki ve vicdani sınırlarını aştığını belirten Guo, "Çin, insani yardım ruhuyla İran halkının zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için İran'a gerekli desteği sunmaya devam etmeye hazırdır" dedi.

Kaynak: Xinhua
