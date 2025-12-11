Çin'in yeni nesil kargo mekiği Çingcou'nun ilk uçuşu 2026'da yapılacak

Çin'in uzay seferlerinde kullandığı kargo mekiği Tiencou'nun yerini alması planlanan Çingcou'nun ilk uçuşunun 2026'da yapılacağı bildirildi.

Mekiği geliştiren Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Mikro Uydular Inovasyon Akademisinden yapılan açıklamaya göre ilk uçuşun gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Adı Çincede "hafif gemi" anlamına gelen kargo mekiği, tek modülde 5 ton ağırlığında ve 27 metreküp iç hacme sahip olarak tasarlandı.

Yüksek güvenilirlik ve düşük maliyetli taşımaya odaklanan tasarıma sahip mekikte personel ihtiyaç malzemeleri ve deneysel donanımlar için 40 bölmeye ayrılan 9 metreküplük depolama alanı bulunuyor.

Akıllı kargo yönetim sisteminin kullanıldığı mekikte özel malzemelerin taşınması için buzdolapları ile 60 litre soğuk zincir taşıması yapılabiliyor. Taşıma bölmelerinin gruplanmasıyla toplam 300 litrelik malzeme için ısı kontrolü ayarlanabiliyor.

Mekikte halen kilogram başına 100 bin yuan (yaklaşık 14 bin dolar) olan taşıma maliyetinin, seri üretime geçilmesi ve ticari kullanıma açılmasıyla azalacağı öngörülüyor.

Çingcou mekiklerinin, halen Çin'in uzay programında ikmal seferleri için kullanılan Tiencou (Gök Gemisi) kargo mekiklerinin yerini alması amaçlanıyor.