Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Artış Gösterdi

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç satışları Mart'ta artış sergiledi. Bu artışın, ülkenin otomotiv pazarının, yeşil dönüşümünü hızlandırmasına yardımcı olması bekleniyor.

Çin Binek Otomobil Derneği'nin (CPCA) verilerine göre geçen ay Çin'de yeni enerjili araç perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 543.000 adede ulaştı.

İlk çeyrekteki yeni enerjili araçların perakende satışları, bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artışla 1,31 milyon adede yükseldi.

Çin yapımı yeni enerjili araçlar, dış piyasalarda popülerliğini korudu. Çin Binek Otomobil Derneği'ne göre Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD'nin ihracatı Mart'ta 13,312 adede, Tesla Çin'in ihracatı ise 12.206 adede ulaştı.

Derneğin verilerine göre Çin'de binek otomobillerin perakende satışlarıysa Mart'ta, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artışla yaklaşık 1,59 milyon adede çıktı.