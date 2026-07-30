Çin'in Wellington Büyükelçisinden, Yeni Zelandalı Bakanın Çin asıllı milletvekiline tavrına tepki

Çin'in Wellington Büyükelçisi Vang Şiaolong, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın dün Parlamento'da Çin asıllı Yeni Zelanda milletvekiline "ülkenize geri dönün" demesinin ardından Bakana, "Bazen bir açıklama, onu yapan kişi hakkında herkesten ve her şeyden daha çok şey anlatır." ifadesiyle tepki gösterdi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Vang, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Peters'ın Parlamento'da Çin asıllı bir milletvekiline yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Peters'in 1994'te Çin'den Yeni Zelanda'ya taşınan ve halen milletvekili olan Şu-Nan'a "Git geldiğin yere geri dön geveze herif, belki Yeni Zelanda'nın siyasi sistemi hakkında bir şeyler öğrenirsin." demesine tepki gösteren Vang, "Bazen bir açıklama, onu yapan kişi hakkında herkesten ve her şeyden daha çok şey anlatır." ifadesini kullandı.

Vang ayrıca, başka ülkelerin iç siyasetine karışmakla ilgilenmediklerini vurguladı.

Bakan Peters'ın dün Yeni Zelanda Parlamentosu'nda Kovid-19'la ilgili yaptığı konuşma esnasında Şu-Nan, Peters'a "Aşı oldunuz mu?" diye sormuştu.

Peters da Şu-Nan'a cevaben, "Ülkenize geri dönün. Orada yassı balık gibi yatıyorlar ama burada öyle yatmıyorlar, anlaşıldı mı? Buna demokrasi deniyor, alıştığınızın aksine." sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: AA