Çin'den Heyelan Bölgesine Veri Desteği

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ulusal veri merkezleri, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde heyelanın vurduğu Çin- Nepal sınır kapısındaki kurtarma çalışmalarına acil destek sağlamak üzere seferber edildi.

Ulusal Kriyosfer ve Çöl Veri Merkezi (NCDC) ilgili acil durum müdahale, kurtarma ve araştırma kurumlarının kullanımına sunulmak üzere bugüne kadar toplam veri hacmi yaklaşık 85 GB olan 53 veri seti sağladı. Söz konusu veriler NCDC, Ulusal Deprem Veri Merkezi, Ulusal Uydu Okyanus Uygulama Servisi ve Çin Kaynak Uydu Veri ve Uygulama Merkezi dahil olmak üzere çok sayıda araştırma kurumundan elde edildi.

Ulusal Yer Gözlem Veri Merkezi ise toplam veri hacmi 20 GB'ı aşan sivil ve ticari uydulara ait uzaktan algılama veri kaynaklarını derleyerek afet sonrası yol hasarının değerlendirilmesi, çöken binaların tespit edilmesi ve ikincil afetlerin izlenmesine destek sağladı.

Paylaşılan bu veri setleri, Çin'in afet yardım çalışmalarında teknolojik imkanlardan yararlanma çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, heyelandan etkilenen bölgenin acil şekilde görüntülenmesi ve bölgenin geçmiş uydu görüntülerinin elde edilmesi amacıyla uydu kaynaklarını koordine edip görevlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua