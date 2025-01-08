Çin'in Tibet Bölgesinde Meydana Gelen Depremde 126 Kişi Hayatını Kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Depremde 126 kişi yaşamını yitirirken, 188 kişi yaralandı.
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde depremin yaşandığı alandan çeşitli görüntüler
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, Guterres'in Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden çok sayıda kişi için "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, Guterres'in Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden çok sayıda kişi için "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.
Sözcü, salı günü yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Guterres'in depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilediğini söyledi.
Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen ve Himalayalar'ın kuzey yamacında binlerce köy evinin yıkılmasına yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi de yaralandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)