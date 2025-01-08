Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Çin'in Tibet Bölgesinde Meydana Gelen Depremde 126 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Tibet Bölgesinde Meydana Gelen Depremde 126 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Depremde 126 kişi yaşamını yitirirken, 188 kişi yaralandı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde depremin yaşandığı alandan çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, Guterres'in Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden çok sayıda kişi için "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, Guterres'in Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden çok sayıda kişi için "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.

Sözcü, salı günü yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Guterres'in depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilediğini söyledi.

Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen ve Himalayalar'ın kuzey yamacında binlerce köy evinin yıkılmasına yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybederken, 188 kişi de yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
img

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
img

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı

İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

Tarih netleşti! DEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'a gidiyor
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor eleme adayları kim? 8 Ocak Çarşamba Survivor'da potada kimler var? 9 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Ocak Çarşamba? Ahmed Şara kimdir? Ahmed Şara hayatı ve biyografisi! Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 42. bölüm fragman izleme linki var mı? Ayşe Barım kimdir? Serenay Sarıkaya'nın menajeri kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.