Çin'in Sıçuan eyaletindeki heyelanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi aranıyor

Çin'in Sıçuan eyaletindeki heyelanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Sıçuan eyaletinin Pancıhua ilinde 19 Eylül'de meydana gelen heyelanda kaybolanlardan 2'sinin cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı, arama ve kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çin'in Sıçuan eyaletinin Pancıhua ilinde 19 Eylül'de meydana gelen heyelanda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yanbien ilçesinin Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.
Heyelanda kaybolan kişilerden 2'sinin cansız bedeni bulundu.
Heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Arama ve kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA