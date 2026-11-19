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Çin, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamaları geliştirilmesinde kullanılan Şıcien sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şıcien-24 uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 678'inci taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen Şıcien uyduları, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA