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Çin'in Shanxi Eyaleti 2022'de 9,6 Milyar Metreküp Kömür Yatağı Metanı Çıkardı

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Çin'in Shanxi Eyaleti 2022'de 9,6 Milyar Metreküp Kömür Yatağı Metanı Çıkardı

TAİYUAN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kömür kaynakları açısından zengin eyaleti Shanxi'nin istatistik bürosundan yapılan açıklamaya göre, eyalet 2022 yılında 9,6 milyar metreküpten fazla kömür yatağı metanı çıkarırken, bu ülke toplamının yüzde 83'ünden fazlasını oluşturdu.

Çin'in Shanxi Eyaleti 2022'de 9,6 Milyar Metreküp Kömür Yatağı Metanı ÇıkardıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Qinshui ilçesindeki kömür damarı gaz şirketinin istasyonu görülüyor, 8 Aralık 2020. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

TAİYUAN, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kömür kaynakları açısından zengin eyaleti Shanxi'nin istatistik bürosundan yapılan açıklamaya göre, eyalet 2022 yılında 9,6 milyar metreküpten fazla kömür yatağı metanı çıkarırken, bu ülke toplamının yüzde 83'ünden fazlasını oluşturdu.

Özellikle, Shanxi'nin güneyinde bulunan ve ülkede türünün en büyüğü olan Qinshui kömür yatağı metan sahası, teknolojik yenilik ve teknik süreçteki sürekli iyileştirmeler sayesinde geçen yıl üretim kapasitesini yaklaşık 200 milyon metreküp artırdı.

Kömürün bir yan ürünü olan kömür yatağı metanının kullanılması, madencilikteki risklerin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, doğalgaz sıkıntısının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Shanxi, Çin'in kömür yatağı metan kaynakları bakımından zengin bölgelerinden biri. Eyalet, yerin 2.000 metre altında tahmini 8,31 trilyon metreküp kömür yatağı metan rezervine sahip ve bu rezerv, ülke toplamının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Shanxi eyaleti halihazırda yaklaşık 40.000 kilometrekarelik kömür yatağı metan madenciliği alanına sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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