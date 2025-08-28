Çin'in Savaş Zaferinin 80. Yıldönümü Sempozyumu İstanbul'da Gerçekleşti

İSTANBUL, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazandığı zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle İstanbul'da bir sempozyum düzenlendi.

3 Eylül Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Çin'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği salı günkü sempozyuma Türkiye ve Çin'den düşünce ve medya kuruluşları ve akademi camiasının yanı sıra Özbekistan, Azerbaycan, Arjantin ve Polonya'nın diplomatik misyonlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong yaptığı konuşmada, Çin'in faşizme karşı dünya savaşına en erken katılan ve en uzun süre direniş gösteren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Wei, faşizme karşı dünya savaşı sırasında ağır fedakarlıklar üstlenen Çin halkının, savaş sonunda kazanılan zafere kalıcı katkılar sağladığını vurguladı.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın kıdemli uzmanlarından Akademisyen Prof. Dr. Hasan Ünal da 80 yıl önce sağlanan barışın "büyük bir bedel karşılığında elde edildiğini" ifade etti.

Savaş sonrasında kurulan düzenin, Birleşmiş Milletler sistemi aracılığıyla küresel barışı korumayı amaçladığını belirten Ünal, dünyanın daha sonra "kademeli olarak çok kutupluluğa geri döndüğünü" kaydetti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılacak derslerin gelecekte ortaya çıkabilecek çatışmaları önlemeye ve günümüzdeki karmaşık uluslararası konjonktürde kararların alınmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Etkinlik sırasında, Xinhua Haber Ajansı'nın özel olarak temin ettiği 60 tarihi fotoğrafın yer aldığı bir fotoğraf sergisi de düzenlendi.