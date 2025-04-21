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Çin'in Myanmar'a 7. Acil Yardım Partisi Ulaştı

Çin'in Myanmar'a 7. Acil Yardım Partisi Ulaştı
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Myanmar'daki deprem felaketinin ardından Çin hükümeti, Yangon'a 7. parti acil insani yardımı ulaştırdı. Yardım malzemeleri arasında 800.000 kutu amoksisilin ve 122.000 şişe parasetamol bulunuyor. Resmi verilere göre depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

YANGON, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 7. parti acil insani yardım partisi pazar günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Toplam ağırlığı ise 95 tonu aşan yardım malzemeleri arasında 800.000 kutu amoksisilin kapsülü, 122.000 şişe parasetamol ve mannitol iğnesi, 225.000 kutu sefradin kapsülü ve 480.000 şişe ibuprofen tableti yer alıyor.

Myanmar'ın resmi verilerine göre depremde 18 Nisan itibarıyla 3.726 kişi hayatını kaybederken, 5.105 kişi de yaralandı. 129 kişiden ise hala haber alınamıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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