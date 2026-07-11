Çin'in Kadınların Dijital Alanda Güçlenmesine Yönelik Sergisi İstanbul'da Açıldı

İSTANBUL, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tüm Kadınlar Federasyonu'nun öncülüğünde ve Çin Kadın ve Çocuk Ulusal Müzesi tarafından hazırlanan "Çin'in Kadınları ve Kız Çocuklarını Dijital ve Akıllı Teknolojilerle Güçlendirme Sürecindeki İlerlemesi" başlıklı sergi, yurtdışında ilk kez İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu.

Kadınların ve kız çocuklarının e-ticaret, dijital eğitim ve akıllı sistemler aracılığıyla ekonomik ve sosyal hayatta daha bağımsız bireyler haline gelmelerini hedefleyen sergi, bu alandaki teknolojik kazanımları geleneksel Çin kültürünü yansıtan eserlerle harmanlayarak ziyaretçilere sunuyor.

Cuma günü Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde düzenlenen açılış törenine, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Türk-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapan'ın da aralarında bulunduğu iki ülkeden 100'ü aşkın seçkin davetli katıldı.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümüne denk gelen etkinlik, Çin'in teknolojik başarılarının yanı sıra kadın emeğini yansıtan kültürel eserleri de ziyaretçilerle buluşturuyor.

Törende konuşan Çin Tüm Kadınlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sekretarya Birinci Sekreteri Huang Xiaowei, serginin yurtdışındaki ilk durağı olarak İstanbul'un seçilmesinin, iki ülke arasındaki köklü dostluğun ve işbirliği anlayışının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı

Huang, konuşmasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçen yıl bizzat katıldığı Küresel Kadınlar Zirvesi'ne de atıfta bulundu. Zirvenin ruhuyla hareket ettiklerini belirten Huang, insanlığın ortak geleceğini inşa etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin'in kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi alanındaki çalışmalarına değinen Huang, Xi'nin eşi Peng Liyuan'ın, yoksul kız çocuklarının eğitimine destek sağlayan "Bahar Tomurcuğu Projesi"nin özel elçisi olarak yürüttüğü çalışmaları örnek gösterdi.

HONG KONG'DA 140 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ

Serginin ulaştığı geniş kitlelere ve gördüğü ilgiye de değinen Huang, projenin bu yıl mart ayında Hong Kong'da 51 gün boyunca sergilendiğini ve 140 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını hatırlattı.

İlham verici hikayeler ve görsel anlatımlarla Çin kültürünü kadınların dijital dönüşüm yolculuğuyla buluşturan serginin, Çin Müzeler Birliği tarafından 2025 yılının en seçkin etkinlikleri arasında gösterildiğini kaydetti.

Açılışta konuşan Türk-Çin Dostluk Vakfı Başkanı Hasan Çapan ise etkinliğin kadın, çocuk ve aile kavramlarına verdiği öneme dikkat çekti. Gelecek nesillerin toplumların ve insanlığın en temel güvencesi olduğunun altını çizen Çapan, Çin'in bu kritik alanda kaydettiği önemli ilerlemenin sergi aracılığıyla İstanbullulara aktarıldığını söyledi.

İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİ

Etkinliğin kültürel ve sosyal boyutuna dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, projenin insan odaklı vizyonuna vurgu yaptı.

Çin'in kadınların ve çocukların güçlendirilmesi yönündeki deneyimlerinin İstanbul'a taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Polat, "Kültürün, kadının ve çocuğun konuşulduğu bir yerde aslında insanlığın ortak değerleri konuşuluyor. İnsan birikiminin farklı coğrafyalarda nasıl ilerlediğini göstermek adına bunun çok değerli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi kapsamında geleneksel Çin kültürünü yansıtan eserlerin de İstanbullularla buluştuğunu belirten Polat, etkinliğin gelecekteki ortaklıkların da habercisi olduğunu ifade etti. Polat, "Bundan sonra da farklı projeleri, kültürel ve sosyal dinamiklerin üretileceği yeni işbirliklerini düşünmeye ve konuşmaya başladık" dedi.

Türkiye ziyareti kapsamında siyaset, iş, akademi, kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ile medya temsilcileriyle kapsamlı temaslarda bulunan Huang Xiaowei'nin görüşmeleri, katılımcılar tarafından küresel kadın davasına ve Çin-Türkiye ilişkilerine önemli bir katkı olarak değerlendirildi.

İki ülke arasında yeni kültürel köprüler kurmayı amaçlayan sergi, Haliç Tersanesi'nde bir ay boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua