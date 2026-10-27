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Çin'in Jiaolong aracı test dalışında 7.056,9 metreyle en yüksek derinliğe ulaştı

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Çin'in Jiaolong aracı test dalışında 7.056,9 metreyle en yüksek derinliğe ulaştı
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Çin'in Derin Deniz No. 1 gemisinden indirilen Jiaolong insanlı aracı, 2 Ekim'deki 465. dalışta 7.056,9 metre derinliğe ulaşarak test dalışlarındaki en yüksek seviyesini gördü. Araç, üç test dalışının ikisinde 7.000 metre eşiğini aşarak güvenli şekilde geri döndü.

DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Deep Sea (Derin Deniz) No. 1 araştırma gemisinden denize indirilen Jiaolong insanlı derin deniz araştırma aracı, 2 Ekim'de gerçekleştirdiği 465. dalış operasyonunda 7.056,9 metre derinliğe ulaştı. Bu, aracın söz konusu test dalışlarında ulaştığı en yüksek derinlik oldu.

Jiaolong, 464. dalış operasyonunda ise 7.035,3 metre derinliğe inmişti. Araç, gerçekleştirdiği üç test dalışının ikisinde 7.000 metre derinliği aşarak testleri başarıyla tamamladı ve güvenli şekilde geri döndü.







Kaynak: Xinhua
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