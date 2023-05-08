Çin'in İnşa Ettiği Hidroelektrik Santrali, Honduras'ta Temiz Enerji Üretiyor

Çin tarafından Honduras'ta inşa edilen Patuca III Hidroelektrik Santrali, Orta Amerika ülkesinin istikrarlı temiz enerji tedarikine katkıda bulunarak elektrik sıkıntılarını hafifletti.

Çin Enerji İnşaat Şirketi'nin (PowerChina) inşasını üstlendiği santral, Honduras'ın en büyük idari bölgesi olan Olancho'da yer alıyor.

SES 1 (İspanyolca): NELSON ORTEGA, Patuca III Hidroelektrik Santrali'nin Genel Müdürü:

"Santral, Honduras için çok özel bir bölge olan Olancho'nun enerji tedariki için acilen ihtiyaç duyduğu büyük bir proje olma özelliğini taşıyor."

104 megavat kurulu güce ve yıllık ortalama 336 milyon kilovat-saat elektrik üretim kapasitesine sahip olan santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 6'sını karşılıyor.

2015 yılında inşasına başlanan Patuca III Hidroelektrik Santrali, Aralık 2020'de ulusal şebekeye başarıyla bağlanarak tamamlanmış oldu.

SES 2 (Çince): ZHANG ZHEN, Patuca III Hidroelektrik Santrali'nin Teknoloji ve Mühendislik Departmanı Müdürü:

"Bu proje sayesinde Honduraslıların Çin tarafından geliştirilen ekipman ve teknolojiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağını ve bunun iki halkı daha da yakınlaştıracağını umuyorum."

Patuca III Hidroelektrik Santrali, Orta Amerika'daki en modern hidroelektrik santrallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tegucigalpa'dan bildiriyor. (XHTV)