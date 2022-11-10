Çin'in İklim Değişikliği Özel Elçisi: Çin, Metan Emisyonlarını Kontrol Etme Kapasitesini Kademeli Olarak Geliştirecek

ŞARM EL-ŞEYH, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua Salı günü, Çin'in metan emisyonlarını kontrol etme yeteneğini kademeli olarak artıracağını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin'in İklim Değişikliği Özel Elçisi Xie Zhenhua, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP27) 27. oturumunda İklim Uygulama Zirvesi'nde konuşuyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

ŞARM EL-ŞEYH, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua Salı günü, Çin'in metan emisyonlarını kontrol etme yeteneğini kademeli olarak artıracağını söyledi.

Xie bu açıklamasını, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP27) 27. oturumu çerçevesinde katıldığı Dünya Bankası tarafından bir yan etkinlik olarak düzenlenen "Depar Zamanı: Metan Emisyonlarının Hedeflenmesi" konulu üst düzey bir etkinlikte yaptı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam eden 27. oturumu sırasında bir posterin önünde sırada bekleyen insanlar, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xie, Çin'in metan emisyonlarının kontrolüne büyük önem verdiğini, kömür, petrol ve doğalgaz, tarım ve atık bertarafı sektörlerinde bir dizi önlem aldığını söyledi.

Bu arada Xie, Çin'in işletmeleri metan emisyonlarını kontrol etmeye özendirmek için piyasa mekanizmalarının kullanımını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Özel Temsilci, "Çin, metan emisyon kontrolünün politika geliştirilmesinde, yenilik ve teknoloji uygulamasında işbirliği için diğer ülkelerle iletişimi ve alışverişi güçlendirmeye ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye ortak katkılar yapmaya isteklidir" dedi.

Mısır'ın kıyı kenti Şarm El-Şeyh'te yapılan COP27, 18 Kasım'a kadar sürecek.