Çin'in hastane gemisi tıbbi yardım için Moritanya'da
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NUAKŞOT, 16 Eylül (Xinhua) -- Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki Dostluk Limanı'na yanaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, 15 Eylül 2026. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, salı günü dostluk ziyareti için Moritanya'ya geldi.
NUAKŞOT, 16 Eylül (Xinhua) -- Moritanya'nın başkenti Nuakşot'taki Dostluk Limanı'na yanaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, 15 Eylül 2026.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait hastane gemisi, salı günü dostluk ziyareti için Moritanya'ya geldi. Gemi, yedi günlük süre zarfında tıbbi hizmetler sunacak. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua