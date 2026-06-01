Haberler

Çin'in kuzeydoğusundaki kum fırtınası Harbin şehrini toz bulutlarıyla kapladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehri, ani ısı değişiminin yol açtığı şiddetli kum fırtınası nedeniyle gündüz saatlerinde karanlığa gömüldü. Görüş mesafesi 100 metreye düşerken, rüzgar nedeniyle çatı malzemeleri savruldu, otobüs durakları ve elektrik direkleri devrildi. Yetkililer hafta boyunca dolu, hortum ve ani ısı değişikliklerine karşı uyardı.

Çin'in kuzeydoğusundaki kum fırtınası nedeniyle Heylongciang eyaletinin merkezi Harbin şehri devasa toz bulutlarıyla kaplandı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ani ısı değişiminden kaynaklanan konveksiyon etkisinden ortaya çıkan şiddetli rüzgarlar kum fırtınasına yol açtı.

Devasa toz bulutlarının kapladığı Harbin şehri gündüz saatlerinde karanlığa gömüldü, şehirde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, şiddetli fırtınada binaların çatı malzemelerinin etrafa savrulduğu, otobüs duraklarının, elektrik direklerinin devrildiği görüldü.

Uzmanlar, Harbin şehrinin de bulunduğu eyaletin iç kesimlerinde gün içindeki ani ısı artışının ardından güçlü bir soğuk hava akımının hızla içeriye sokulduğunu ve batıdan doğuya ilerleyen yarı doğrusal bir fırtına oluşturduğunu belirtti.

Eyalet yetkilileri, konvektif hava akımının etkisiyle hafta boyunca yağmur ve dolu yağışlarının, şiddetli fırtına ve hortumların ve ani ısı değişikliklerinin olabileceğine dair vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı