Çin'in Guangxi Eyaletinde Asean Temalı Turizm Yoğun İlgi Görüyor

Çin, turizmdeki hızlı toparlanmanın yarattığı heyecanla İşçi Bayramı tatilinde rekor düzeyde bir seyahat furyası yaşıyor.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de, bölgenin Güneydoğu Asya'ya yakınlığı nedeniyle ASEAN temalı turizm ivme kazandı.

ASEAN üyesi 10 ülkenin kültürlerini sergileyen tema parkı Fantawild Asya Efsanesi, turistler için bir cazibe merkezi haline geldi.

SES 1 (Çince): FU LI, Turist:

"Park görülmeye değerdi. Danslar ve müzikler sayesinde Güneydoğu Asya'da seyahat ediyormuşum gibi hissettim. Ziyaretçiler kendilerini performanslara kaptırmıştı. Çok sayıda turistin geldiğini görünce parka girmek için uzun bir kuyrukta beklemek zorunda kalacağımdan dolayı endişelendim."

Daha fazla turiste hizmet vermek amacıyla parktaki bazı mekanların akşam kapanış saati uzatıldı.

SES 2 (Çince): HU YANG, Nanning'deki Fantawild Holding'in Pazarlama Direktörü:

"Bu yılın ilk çeyreğinde kültür ve turizm sektörü hızlı şekilde toparlanıyor. İlk çeyrekte parkı ziyaret edenlerin sayısı 2019'un aynı dönemine kıyasla neredeyse dört katına çıkarken, işletme gelirlerinde de patlama yaşandı.

Pandemi döneminde ziyaretçilerimiz çoğunlukla Nanning ve komşu şehirlerden geliyordu ancak şimdi bölge dışından gelen ziyaretçilerin oranı artıyor. Bunun bölgeler arası turizmde güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini düşünüyoruz."

Nanning, ASEAN ülkelerinin farklı kültürlerinin deneyimlenebileceği başka mekanlara da ev sahipliği yapıyor.

SES 3 (Çince): ZHUO BINGYUE, Tayland mutfağı restoranı sahibi:

"Gün boyu müşterimiz oluyor. İki kattaki tüm masalar dolu. İşi büyütmek için caddenin karşısındaki dükkanın önünü kiraladık."

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Çin'de 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artışla yaklaşık 1,22 milyar yerli turist seyahat etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)