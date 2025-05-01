Çin'in Gişe Rekortmeni Animasyon Filmi 'Ne Zha 2', Türkiye'de Gösterime Giriyor

İSTANBUL, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de en az 80 sinemada gösterime girecek.

Filmin dağıtımını üstlenen CGV Mars Dağıtım'dan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre özgün dili Çince olan film, daha geniş izleyici kitlesine hitap edebilmek için Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.

Antik Çin mitolojisinde geçen efsanevi bir hikayeden ilham alan Ne Zha 2, olağanüstü güçlerle doğan asi bir genç kahramanın, kadere ve toplumun dışlamasına meydan okuyarak kendi kaderini çizme yolculuğunu anlatıyor.

CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Onur Aşa, Xinhua'ya yaptığı açıklamada çarpıcı görselliği ve aile, özgürlük ve kendi sınırlarını aşma gibi evrensel temalarıyla filmin Türk sinemaseverlerde güçlü bir etki yaratmasının beklendiğini söyledi.

Aşa, Çin'in mitolojik hikayelerini modern sinema merceğinden yeniden sunan filmin, canlı animasyonu hızlı aksiyonla harmanlayarak her yaştan izleyici için ilgi çekici bir deneyim yaşatacağını vurguladı.

"Görsel hikaye anlatımı ve aksiyon dolu sahneler, Türk izleyicilerin kendilerini bu deneyime tamamen kaptırmalarını sağlayacak" diyen Aşa, filmin Çin mitolojisinin zengin dünyasına bir kapı araladığını belirtti.

Maoyan bilet satış platformunun verilerine göre 2025 Çin Yeni Yılı tatilinde gösterime giren gişe rekortmeni animasyon filmi, bugüne kadar dünya çapında 15,77 milyar yuan (yaklaşık 2,17 milyar ABD doları) hasılat elde etti.

Birçok rekoru alt üst eden film, tek bir pazarda 1 milyar ABD doları sınırını aşan ilk film, milyar dolarlık film seviyesine ulaşan ilk Hollywood dışı yapım ve dünya çapında tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi oldu.