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Çin'in girişimiyle siber ve telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı uluslararası ittifak kuruldu

Çin'in girişimiyle siber ve telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı uluslararası ittifak kuruldu
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NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde, sınır ötesi telekomünikasyon ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir ittifak kuruldu.

NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde, sınır ötesi telekomünikasyon ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir ittifak kuruldu. Çin hükümetinin öncülük ettiği ittifakın kuruluşu, 2026 Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu Konferansı kapsamında duyuruldu.

Konferansa, 46 kurucu ülke ve 34 gözlemci ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) da aralarında bulunduğu dört uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı.

Perşembe günü kurulan hükümetler arası ittifak, sınır ötesi telekomünikasyon ve siber dolandırıcılık ile bunlarla bağlantılı suçlarla mücadelede kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Çin'in yanı sıra Vietnam, Laos, Kenya, Kamboçya, Pakistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu diğer kurucu üyelerin temsilcileri konferansta konuşma yaparken, Interpol temsilcisi de tebrik mesajı iletti.

Katılımcılar, Çin'in ittifakın kurulmasına yönelik girişimini memnuniyetle karşılayarak, ittifakın küresel kamu güvenliğinin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

İttifakın kurulmasına ilişkin ortak bildiri yayımlayan katılımcılar, telekomünikasyon ve siber dolandırıcılığın daha güçlü uluslararası işbirliği gerektiren küresel bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Bildiride, uluslararası sözleşmelere dayalı, daha odaklı, profesyonel, etkin ve eyleme dönük bir hükümetler arası ittifakın kurulmasının, telekomünikasyon ve siber dolandırıcılık ile bunlarla bağlantılı suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki koordinasyonu güçlendireceği belirtildi. Ayrıca ittifakın, bireyler, tüzel kişiler ve diğer kuruluşların güvenliğinin yanı sıra meşru hak ve menfaatlerinin korunmasına da katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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