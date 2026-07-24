Fuzhou’da yasemin çayı kültür turizmini canlandırıyor

FUZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Fuzhou kentinde ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen geleneksel yasemin çayı işleme tekniği, kentin kültür turizminin gelişimine katkı sağlıyor.

Yüzyıllık yasemin çayı üretim mirasından yararlanan kent, tarihi çay bahçeleri ile yasemin çayına koku verme işleminin gerçekleştirildiği geleneksel atölyeleri yeniden canlandırırken çay temalı endüstriyel, eğitsel ve kültürel turizm alanları da geliştiriyor.

Kaynak: Xinhua