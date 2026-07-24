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Fuzhou’da yasemin çayı kültür turizmini canlandırıyor

Fuzhou’da yasemin çayı kültür turizmini canlandırıyor
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Çin'in Fuzhou kentinde ulusal somut olmayan kültürel miras olan geleneksel yasemin çayı işleme tekniği, kentin kültür turizmine katkı sağlıyor. Kent, yüzyıllık çay üretim mirasını kullanarak tarihi çay bahçeleri ve geleneksel atölyeleri yeniden canlandırırken çay temalı endüstriyel, eğitsel ve kültürel turizm alanları geliştiriyor.

FUZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Fuzhou kentinde ulusal somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen geleneksel yasemin çayı işleme tekniği, kentin kültür turizminin gelişimine katkı sağlıyor.

Yüzyıllık yasemin çayı üretim mirasından yararlanan kent, tarihi çay bahçeleri ile yasemin çayına koku verme işleminin gerçekleştirildiği geleneksel atölyeleri yeniden canlandırırken çay temalı endüstriyel, eğitsel ve kültürel turizm alanları da geliştiriyor.

Kaynak: Xinhua
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