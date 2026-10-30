Çin'in en uzun metro hattı Wuhan'da hizmete girdi, hatta 37 istasyon var

Çin'in en uzun metro hattı Wuhan'da hizmete girdi, hatta 37 istasyon varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in en uzun metro hattı olan 12 numaralı Wuhan Metro Hattı Perşembe günü Wuhan'da hizmete girdi. 59,9 kilometrelik hat 37 istasyonla yedi idari bölgeye hizmet verecek, Wuhan Metrosu'nun hat uzunluğu 581 kilometreyi aştı.
WUHAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en uzun metro hattı olan 12 numaralı Wuhan Metro Hattı, ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da hizmete girdi.
Perşembe günü hizmete açılan 59,9 kilometre uzunluğundaki hatta 37 istasyon bulunuyor. Yeni hat, kentin yedi idari bölgesine hizmet verecek. Wuhan Metrosu'nun kullanımdaki hat uzunluğu 581 kilometreyi aşmış durumda.
Kaynak: Xinhua