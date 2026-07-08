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Çin'in En Prestijli Bilim ve Teknoloji Ödülü Lityum Batarya ve Radar Teknolojilerinin İki Öncüsüne Verildi

Çin'in En Prestijli Bilim ve Teknoloji Ödülü Lityum Batarya ve Radar Teknolojilerinin İki Öncüsüne Verildi
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Çin lityum batarya sektörünün kurucusu Chen Liquan ve radar teknolojisi uzmanı Ben De, 2025 yılı Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller Beijing'de düzenlenen törende takdim edildi.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin lityum batarya sektörünün kurucusu Chen Liquan ve radar teknolojisi uzmanı Ben De, Çin'in 2025 yılı en prestijli bilim ve teknoloji ödülüne layık görüldü.

1940 doğumlu olan ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapan Çin Mühendislik Akademisi (CAE) üyesi Chen, Çin'in lityum batarya sektörünün kurucusu, öncüsü ve lideri olarak tanınıyor.

1938 doğumlu Ben ise CAE üyeliğinin yanı sıra Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Ben, Çin'in havadan darbeli Doppler radar teknolojisinin kurucusu, aşamalı dizi radar teknolojisinin önemli öncülerinden biri ve uzay tabanlı gözetleme radarı teknolojisinin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Ödüller, Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülü Konferansı, Çin Bilimler Akademisi ve CAE üyelerinin genel kurulları ile Çin Bilim ve Teknoloji Derneği'nin 11. Ulusal Kongresi'ni bir araya getiren toplantıda takdim edildi.

Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen toplantıda 258 proje ve 11 bilim ve teknoloji uzmanı onurlandırıldı. Toplamda 51 proje Devlet Doğa Bilimleri Ödülü'ne, 58 proje Devlet Teknolojik Buluş Ödülü'ne ve 149 proje Devlet Bilimsel ve Teknolojik İlerleme Ödülü'ne layık görüldü.

En üst düzey ödülü alan Chen ve Ben'in yanı sıra, dokuz uzmana da Çin Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği Ödülü verildi.

Kaynak: Xinhua
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