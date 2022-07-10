Çin'in En Büyük Suv Üreticisinin Satışları Haziran Ayında Arttı

SHİJİAZHUANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük spor kullanımlı araç (SUV) ve pikap üreticisi Great Wall Motor'un (GWM), Haziran ayındaki araç satışı aylık yüzde 26,38 artarak 13.451'i denizaşırı pazarlarda olmak üzere 101.186 adede ulaştı. Şirket bu senenin ilk yarısında, 62.823'ü yurtdışında olmak üzere toplam 518.525 araç sattı ve bu da satışın yüzde 12'sini oluşturdu. Şirketin toplam yurtdışı satışı 1 milyonu aştı. Kovid-19'un etkisinin azalıp tedarik zincirindeki çalışmalar tekrar başlarken Great Wall Motor, çok sayıda yeni elektrikli ve akıllı aracı piyasaya sürdü. Şirket bunun da ikinci çeyrekte şirketin satışlarındaki artışa katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Genel merkezi Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletine bağlı Baoding şehrinde bulunan Great Wall Motor, HAVAL, GWM Pickup, WEY ve ORA'nın da aralarında olduğu çeşitli araç markalarına sahip.

Xinhua / Güncel