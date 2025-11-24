Haberler

Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 17,3 Arttı

Çin'in toplam kurulu elektrik üretim kapasitesi ekim ayı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artarak 3,75 milyar kilovat seviyesine ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre güneş enerjisi kapasitesi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 artışla 1,14 milyar kilovata yükselerek büyümeyi sürdürdü. Rüzgar enerjisi kapasitesi de yüzde 21,4 artışla 590 milyon kilovata ulaşarak güçlü bir büyüme kaydetti.

İdare'nin daha önceki verilerine göre ise, bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi yaklaşık 2,2 milyar kilovata ulaşarak, ülkenin toplam kurulu enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 59,1'ini oluşturdu.

Çin, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji sistemini inşa etti. 14. Beş Yıllık Plan döneminin ilk dört yılında (2021-2025), Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla birimi başına enerji tüketimi kümülatif olarak yüzde 11,6 azaldı. Çin, önümüzdeki beş yıl içinde yeşil dönüşümü her alanda hızlandırmayı ve "Güzel bir Çin" inşa etmeyi taahhüt ediyor.

İdare'nin önceki verilerine göre, Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi geçen ay çift haneli büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
