El Salvador Ulusal Kütüphanesi: Çin Desteğiyle Yeni Kültürel Simge
SAN SALVADOR, 4 Eylül (Xinhua) -- El Salvador'un başkenti San Salvador'da bulunan El Salvador Ulusal Kütüphanesi, 3 Eylül 2026. Çin'in desteğiyle inşa edilen El Salvador Ulusal Kütüphanesi, Kasım 2023'te resmen açıldı.
SAN SALVADOR, 4 Eylül (Xinhua) -- El Salvador'un başkenti San Salvador'da bulunan El Salvador Ulusal Kütüphanesi, 3 Eylül 2026.
Çin'in desteğiyle inşa edilen El Salvador Ulusal Kütüphanesi, Kasım 2023'te resmen açıldı. Yaklaşık 24.000 metrekare alana sahip yedi katlı kütüphane, 24 saat boyunca halka hizmet veriyor. Kütüphane, San Salvador'un yeni kültürel simgesi haline geldi. (Fotoğraf: Liu Wenhui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua