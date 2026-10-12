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Çin'in danışma organı başkanı Wang Huning, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü

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Çin'in danışma organı başkanı Wang Huning, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
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Çin'in siyasi danışma organı başkanı Wang Huning, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile Beijing'de görüştü. Wang, karşılıklı fayda ve ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğunu ilerletmeye hazır olduklarını; Tran Thanh Man ise tek Çin ilkesine bağlılığını ifade etti.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile bir araya geldi.

Wang pazar günkü görüşmede, iki parti ve iki ülkenin üst düzey liderlerinin stratejik rehberliği altında ve "altı kapsayıcı ilkeyle" tanımlanan temel hedefler doğrultusunda, tüm alanlarda yüksek kaliteli ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını ilerletmek üzere Vietnam ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin Vietnam ile etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu belirten Wang, tarafların birbirlerinin modernleşme çabalarına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Tran Thanh Man ise başarılarından dolayı Çin'e tebriklerini ileterek, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını vurguladı. Tran Thanh Man, Vietnam Ulusal Meclisi'nin Çin ile temasları güçlendirmeye, toplumun tüm kesimleri arasındaki dostane etkileşimleri artırmaya ve ortak geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasını ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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