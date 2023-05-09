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Çin'in Dalian Limanı'nı Avrupa'ya Bağlayan Yeni Konteyner Nakliye Rotası Faaliyete Başladı

Çin'in Dalian Limanı'nı Avrupa'ya Bağlayan Yeni Konteyner Nakliye Rotası Faaliyete Başladı

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DALİAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- MSC Katie konteyner gemisi, Akdeniz'in batı kıyısına gitmek üzere Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrindeki Dalian Konteyner Terminali'nden yola çıktı.

DALİAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- MSC Katie konteyner gemisi, Akdeniz'in batı kıyısına gitmek üzere Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrindeki Dalian Konteyner Terminali'nden yola çıktı. Dalian'ı bölgeyle birleştiren ilk doğrudan konteyner nakliye rotası bu seyahat ile faaliyete geçmiş oldu, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Guo Xiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Akdeniz Dalian Güncel Haberler

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