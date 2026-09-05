Çin'de Heyelan: 1 Ölü, 11 Kayıp
Çin'in Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu'nun neden olduğu heyelanda 1 kişi öldü, 11 kişiden haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri 39 kişiyi tahliye etti, 5 binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.
Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Ci'an ilinin Suiçuan ilçesine bağlı bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan sırasında toprak altında kalan evlerde yaşayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı, 11 kişiden ise haber alınamıyor.
Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 39 kişiyi tahliye etti, çevre yerleşimlerdeki 5 bin 300'den fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.
Afetin ardından 3. seviye acil durum ilan edilen bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.