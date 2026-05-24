Çin, Chang'e-7 Göreviyle Ay'ın Güney Kutbunu Keşfedecek

Çin, 2026'nın ikinci yarısında fırlatılması planlanan Chang'e-7 Ay keşif görevi kapsamında Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yapacak. Görev, yörüngeye girme, iniş, yüzeyde hareket ve zıplama aşamalarını içerecek. Ayrıca Çin, 2030'a kadar mürettebatlı Ay inişini hedefliyor.

JİUQUAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in 2026 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanan Chang'e-7 Ay keşif görevi kapsamında Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürüteceği ve uluslararası işbirliği faaliyetleri gerçekleştireceği duyuruldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Chang'e-7 görevinin, yörüngeye girme, iniş yapma, yüzeyde hareket etme, ve zıplayarak ilerleme aşamalarından oluşan kapsamlı bir keşif yaklaşımı kullanacağını söyledi.

Nisanda ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan fırlatma sahasına teslim edilen Chang'e-7 Ay keşif aracının fırlatma öncesi hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Zhang, ilgili tüm çalışmaların planlandığı gibi istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Mürettebatsız Ay görevinin yanı sıra Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı iniş de hedeflediğine dikkat çeken Zhang, ülkenin mevcut mürettebatlı ve mürettebatsız Ay keşif görevlerini tek bir Ay keşif projesi altında birleştirdiğini ifade etti.

Çin bu yılın başlarında hem Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi alçak irtifa deneme ve doğrulama uçuş testini, hem de mürettebatlı uzay aracı sistemi Mengzhou'ya (Rüya Gemi) yönelik maksimum dinamik basınçta acil durum kaçış testini başarıyla tamamlamıştı.

Zhang, bu testlerin gelecekte geliştirilecek yeniden kullanılabilir mürettebatlı Uzay- Dünya ulaşım sistemi ve mürettebatlı Ay inişleri için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Çin'in kilit önemdeki görevleri planladığı şekilde organize edip tamamlamayı sürdüreceğini vurgulayan Zhang, bu kapsamda Uzun Yürüyüş-10'un teknik doğrulama uçuşunun ve hem Mengzhou'nun hem de Ay iniş aracı Lanyue'nin ilk uçuşlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
