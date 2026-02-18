Çin'in Bahar Bayramı İstanbul'da Kutlandı: "Kültürler Arasında Köprü Kuruyoruz"

Haber : Hilal Solmaz - Kamera: Gencer Keten

(İSTANBUL) - Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı kabul edilen Bahar Bayramı, CGTN Türk ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen özel programla kutlandı.

Taksim'de gerçekleştirilen etkinlikte, Çin Medya Grubu tarafından hazırlanan yeni yıl özel programının 45 dakikalık bölümü izleyiciyle buluştu.

CGTN Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can, Bahar Bayramı'nın Çin için yalnızca bir takvim değişikliği değil, köklü bir kültürel miras anlamına geldiğini belirtti. Çin'de kullanılan geleneksel takvime göre yeni yılın 16 Şubat'ta başladığını hatırlatan Can, her yıl farklı bir hayvanla simgelenen 12 yıllık döngünün bu yıl da yeni bir evreye girdiğini ifade etti.

699 milyon izleyiciye ulaştı

Çin Medya Grubu'nun her yıl düzenlediği yeni yıl gala programının onlarca yıllık bir gelenek olduğunu söyleyen Can, programın teknolojik açıdan da dünyanın en iddialı yayınlarından biri haline geldiğini vurguladı. Yaklaşık 5,5 saat süren gösterinin bu yıl canlı yayında 699 milyon izleyiciye ulaştığını bildiren Can, sosyal medya etkileşimleriyle birlikte 1,3 milyarlık bir erişim sağladığını aktardı.

Programda Çin operasından geleneksel şarkılara, dans gösterilerinden robot koreografilerine kadar geniş bir yelpazede performanslar yer aldı. Can, "Bu organizasyon yalnızca bir televizyon yayını değil, aynı zamanda kültürel bir vitrin" dedi.

"İki kadim medeniyet"

Etkinliğin Türkiye ayağında ise programın özel olarak hazırlanmış 45 dakikalık bölümü sinema salonunda gösterildi. Basın mensupları ve Çin ile kültürel ve ekonomik ilişkiler içinde olan davetlilerin katıldığı gecede ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Ulaş Can, Türkiye ile Çin arasındaki bağlara dikkati çekti.

Yaklaşık 20 yıldır iki ülke arasında medya alanında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirten Can, "Türkiye ve Çin iki büyük ve kadim medeniyet. Çin'in binlerce yıllık kültürel birikimi var. Bu tür etkinlikler hem kültürel yakınlaşmaya hem de ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğuna işaret eden Can, kültürel etkileşimin diplomasi ve ticaret alanındaki ilişkileri de beslediğini söyledi.

İstanbul'daki gala, Bahar Bayramı'nın yalnızca Çin sınırları içinde değil, dünya genelinde kutlanan bir kültürel etkinliğe dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Organizatörler, benzer etkinliklerle iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

