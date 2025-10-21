Çin'in Ay Misyonu, Güneş Sistemi Hakkında Şaşırtıcı Keşifler Açıkladı
Çin'in Chang'e-6 misyonu, Ay'dan getirilen örneklerde nadir meteor kalıntıları tespit etti. Bu keşif, Güneş Sistemi'ndeki kütle transferini değiştirebilir ve Ay yüzeyindeki suyun kökenine dair ipuçları sunuyor.
TARİH: 21 Ekim 2025
Çin'in Chang'e-6 misyonu tarafından Ay'dan getirilen örnekleri inceleyen bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki kütle transferi hakkında bildiklerimizi değiştirebilecek nadir meteor kalıntıları tespit etti.
Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin son sayısında yayımlanan araştırma, Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Guangzhou Jeokimya Enstitüsü araştırma ekibinin liderliğinde yürütüldü.
Enstitü araştırmacısı Lin Mang'a göre, keşif sadece Güneş Sistemi'nin dışından gelen maddelerin Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine geçebileceğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Ay yüzeyindeki suyun kökeninin açıklanmasına yönelik de önemli ipuçları sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.