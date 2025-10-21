Haberler

Çin'in Ay Misyonu, Güneş Sistemi Hakkında Şaşırtıcı Keşifler Açıkladı

Çin'in Ay Misyonu, Güneş Sistemi Hakkında Şaşırtıcı Keşifler Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chang'e-6 misyonu, Ay'dan getirilen örneklerde nadir meteor kalıntıları tespit etti. Bu keşif, Güneş Sistemi'ndeki kütle transferini değiştirebilir ve Ay yüzeyindeki suyun kökenine dair ipuçları sunuyor.

Dosya Boyutu: 43.05 MB

TARİH: 21 Ekim 2025

UZUNLUK: 00: 00: 50

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Chang'e-6 misyonu tarafından Ay'dan getirilen örnekleri inceleyen bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki kütle transferi hakkında bildiklerimizi değiştirebilecek nadir meteor kalıntıları tespit etti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in Chang'e-6 misyonu tarafından Ay'dan getirilen örnekleri inceleyen bilim insanları, Güneş Sistemi'ndeki kütle transferi hakkında bildiklerimizi değiştirebilecek nadir meteor kalıntıları tespit etti.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinin son sayısında yayımlanan araştırma, Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Guangzhou Jeokimya Enstitüsü araştırma ekibinin liderliğinde yürütüldü.

Enstitü araştırmacısı Lin Mang'a göre, keşif sadece Güneş Sistemi'nin dışından gelen maddelerin Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine geçebileceğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Ay yüzeyindeki suyun kökeninin açıklanmasına yönelik de önemli ipuçları sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.