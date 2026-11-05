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Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Kuliang Forumu'nda videoyla açılış konuşması yaptı

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Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 2026 Kuliang Forumu'nda video bağlantısıyla açılış konuşması yaptı. "Birbirimize Doğru Adım Atmak" temasıyla düzenlenen forum çarşamba günü Fuzhou'da başladı.

FUZHOU, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 2026 Kuliang Forumu'nda video bağlantısıyla açılış konuşması yaptı, 4 Kasım 2026.

"Birbirimize Doğru Adım Atmak" temasıyla düzenlenen forum çarşamba günü Fuzhou'da başladı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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