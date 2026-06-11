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Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı

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Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesi için kullanılacak 'İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-25'i Long March 5 roketiyle başarıyla uzaya fırlattı.

Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-25", Long March 5 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" uydu iletişimi teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 650'nci taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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