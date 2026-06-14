Çin porseleni İstanbul'da Türk sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL, 14 Haziran (Xinhua) -- İstanbul'daki bir kültür merkezinde, Türk sanatseverler ellerindeki fırçalarla beyaz porselen tabakları Çin porselen geleneğinin vazgeçilmez figürleri olan lotus çiçekleri ve uğur bulutlarıyla süslerken, iki ülkenin ortak kültürel mirasını da keşfetme fırsatı buldu.

Cuma günü düzenlenen bu renkli atölye çalışması, dünya turnesinin ilk durağı olarak Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapılarını açan "Çin Porseleni: Global Yolculuk" sergisine eşlik etti.

Jingdezhen Seramik Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen sergide, Jingdezhen, Yixing ve Luoyang gibi Çin'in önemli seramik üretim merkezlerinden seçilen 32 çağdaş seramik sanat eseri yer alıyor. Sergi, İpek Yolu boyunca şekillenen kadim kültürel etkileşimi çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumluyor.

Açılış törenine Çin'in Ankara Büyükelçisi, yerel yöneticiler, Çinli seramik uzmanları, akademisyenler ve sanat çevrelerinden temsilciler dahil 100'den fazla davetli katıldı. Etkinlikte, seramiğin yalnızca bir zanaat değil, aynı zamanda medeniyetler arasında köprü kuran önemli bir kültürel diplomasi aracı olduğu vurgulandı.

İznik ve Jingdezhen arasındaki tarihi bağ

Serginin ilk durağı olarak Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil. Jingdezhen Seramik Üniversitesi Profesörü Wang Qingli, Türkiye'nin tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuna dikkat çekerek, İznik çinileri ile Jingdezhen'in mavi-beyaz porselenleri arasında yüzyıllara dayanan kültürel ve sanatsal etkileşim bulunduğunu söyledi.

Wang, " Türkiye, tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşaklarından biri. İznik çinileri ile Jingdezhen'in mavi-beyaz porselenleri tarih boyunca karşılıklı etkileşim içinde gelişti. Bu sergiyle amacımız, seramiği ortak bir kültürel dil olarak kullanarak Çin'in hikayesini anlatmak ve iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirmek" diye konuştu.

Wang'a göre sergide yer alan eserler, yalnızca Jingdezhen'in köklü porselen üretim geleneğini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda çağdaş Çin seramik sanatının malzeme, form ve ifade biçimlerinde ulaştığı yenilikçi yaklaşımı da ortaya koyuyor. Geleneksel tekniklerle modern estetik anlayışını bir araya getiren eserler, Çin seramik kültürünün geçmişten beslenen ancak geleceğe bakan dinamik yapısını gözler önüne seriyor.

Türk öğrenciler ve sanatseverler seramik aracılığıyla kültürleri buluşturdu

Serginin entelektüel atmosferi, atölye çalışmalarıyla uygulamalı bir deneyime dönüştü. Sergi kapsamında düzenlenen "Tang Ying Porseleni Yurtdışı Kültür Merkezi Seramik Teknikleri Tanıtım ve Değişim Etkinliği", Türk gençleri ve seramik meraklılarını Çinli sanatçılarla bir araya getirdi. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinlikte ziyaretçiler, porselen üzerine desen işleme tekniklerini öğrenirken Çin ve Türkiye'nin seramik gelenekleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik boyunca lotus, uğur bulutu, lale ve asma yaprağı gibi Çin ve Türk kültürlerinde önemli yere sahip motifler aynı yüzeylerde buluştu. Katılımcılar, farklı coğrafyalarda doğan desenlerin seramik üzerinde nasıl ortak bir görsel dil oluşturduğunu deneyimleme fırsatı yakaladı.

Genç yeteneklerin gözünden Çin-Türk kültür köprüsü

Etkinliğe katılan gençlerin sergilenen eserlere ve porselen sanatına gösterdiği yoğun ilgi, açılışın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Seramik merakı sayesinde atölye çalışmasına dahil olan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ece Bahtiyar, Çin seramik sanatının Türk kültürüyle olan şaşırtıcı benzerliklerinin kendisini bu etkinliğe çektiğini belirtti.

Daha önce de Çin porselen sanatına ilgi duyduğunu anlatan Bahtiyar, atölye çalışmasında kendi estetik anlayışını yansıtan bir tasarım ortaya koydu. Çinli eğitmenlerin gösterdiği tekniklerden ilham aldığını belirten Bahtiyar, atölye sırasında Çinli ustalarla kurduğu iletişimi şu sözlerle anlattı:

"Çinli seramik ustalarıyla sohbet etmek harikaydı. Çok samimi ve yardımseverler; bize işimizi kolaylaştıracak çok kıymetli teknik ipuçları öğrettiler."

Bahtiyar, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşimi son derece değerli bulduğunu belirterek, "Türk toplumunun Çin'i böylesine estetik ve sanatsal bir vesileyle tanımasını çok önemsiyorum. Bu tür kültürel etkileşimler her iki ülke için de önemli fırsatlar yaratıyor" dedi.

Etkinlikteki bir diğer genç katılımcı olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul sorumlusu İrem Vatandaş ise seramik yapımını bizzat deneyimlemenin katılımcıların Çin kültürüne dair farkındalıklarını önemli ölçüde artırdığını söyledi. Vatandaş, uygulamalı sanat etkinliklerinin iki ülke gençliği arasında kurulan bağı daha kalıcı ve öğretici hale getirdiğini vurguladı.

Bir sonraki durak Avrupa

Kültürlerarası etkileşimi seramik sanatı aracılığıyla teşvik etmeyi amaçlayan sergi, İstanbul'daki programının ardından dünya turnesine Avrupa'da devam edecek. Serginin sonraki durakları arasında Lüksemburg ve Fransa yer alıyor.

Kaynak: Xinhua