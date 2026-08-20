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Çin ile Filipinler, sınır ötesi kumar şebekesinin kilit üyesini ortak operasyonla yakaladı

Çin ile Filipinler, sınır ötesi kumar şebekesinin kilit üyesini ortak operasyonla yakaladı
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MANİLA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Filipinler kolluk kuvvetleri, 2,92 milyar yuanı (yaklaşık 433 milyon ABD doları) aşan miktarda paranın söz konusu olduğu sınır ötesi bir kumar çetesinin kilit isimlerinden birini ortak operasyonla yakalayarak ülkesine iade etti.

MANİLA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Filipinler kolluk kuvvetleri, 2,92 milyar yuanı (yaklaşık 433 milyon ABD doları) aşan miktarda paranın söz konusu olduğu sınır ötesi bir kumar çetesinin kilit isimlerinden birini ortak operasyonla yakalayarak ülkesine iade etti.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şebeke, Filipinler'de internet sitesi tanıtımları, sosyal medya reklamları, aracı temini ve yönlendirmeler yoluyla kullanıcıları çeken bir çevrimiçi kumar platformu işletiyordu. Açıklamada, şebekenin oyuncuları dolandırmak amacıyla arka panel verilerini manipüle ettiği, para çekme işlemlerine katı koşullar getirdiği ve bahis seanslarını uzattığı belirtildi.

Büyükelçilik, halka her türlü kumardan uzak durma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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